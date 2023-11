information fournie par So Foot • 07/11/2023 à 15:41

Camavinga prolonge avec le Real Madrid jusqu’en 2029

Et une, et deux, et trois prolong’ !

Après les annonces récentes des prolongations de Vinícius Júnior et Rodrygo, le Real Madrid a confirmé ce mardi la prolongation de sa pépite française, Eduardo Camavinga. Arrivé dans la capitale espagnole en 2021, l’ancien du Stade rennais a prolongé son bail jusqu’en 2029 avec les Merengues. …

CD pour SOFOOT.com