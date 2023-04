Camavinga n’aime « toujours pas » jouer latéral

Pas sympa pour les latéraux sur le banc.

Tranquille vainqueur de Chelsea ce mardi à Stamford Bridge (0-2), le Real Madrid a validé son billet pour les demi-finales pour la onzième fois sur les treize dernières éditions. Récemment, Carlo Ancelotti a pu s’appuyer sur la très bonne forme d’Eduardo Camavinga, qui brille au poste de latéral gauche. Formé au milieu de terrain, ce poste dans un couloir commence-t-il à lui plaire au fil des matchs ? « Non, toujours pas » , a-t-il concédé, hilare, au micro de Canal +, après la rencontre. « Le plus important, c’est d’aider l’équipe, et je le fais encore, mais ce n’est toujours pas mon poste » , a-t-il poursuivi. Entré en fin de match, Aurélien Tchouaméni a lui estimé que son compatriote et coéquipier était « fort partout ». …

LT pour SOFOOT.com