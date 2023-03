Camavinga latéral : le spectacle et l'impro

Après une entrée réussie au poste de latéral gauche en finale de Coupe du monde, Eduardo Camavinga est devenu une option officielle à ce poste pour Didier Deschamps comme pour Carlo Ancelotti au Real. Hérésie ou solution miracle ? Voici un premier élément de réflexion.

Quelle ne fut pas notre surprise au moment d’entendre le nom d’Eduardo Camavinga dans la bouche de Deschamps à l’heure d’annoncer la liste des défenseurs sélectionnés pour affronter les Pays-Bas et l’Irlande. Si l’erreur est permise, le sélectionneur a rapidement confirmé qu’elle n’en était pas une : « Durant ce rassemblement, je le considère comme arrière latéral gauche. » Pour comprendre ce choix surprenant, petit flash-back . Le 22 novembre dernier, alors que les Bleus réalisent un parcours sans accroc au Qatar après s’être imposés face à l’Australie (4-1) et au Danemark (2-1), un élément ternit le tableau. Après neuf minutes de compétition, les ligaments croisés de Lucas Hernández, latéral gauche, ont lâché. L’équipe de France est alors dans l’obligation de boucler le Mondial avec un seul spécialiste du poste, son frère Theo. Deux jours plus tard la nouvelle tombe, pour le plus grand étonnement du public : Camavinga a été testé au poste de défenseur gauche lors d’une opposition face à un club local. Les latéraux ont beau avoir souvent été des centraux avec DD – notamment à droite – en plus de ne disposer d’aucun autre défenseur gaucher, voir un pur milieu du profil de l’ancien Rennais collé à la ligne de touche peut surprendre. Lors du troisième match de poule face à la Tunisie (0-1), Eduardo dispute alors 90 minutes côté gauche avant de faire une entrée réussie et remarquée en finale face à l’Albiceleste au même poste. Quatre mois plus tard et 7 matchs excentrés joués en club, le Français est surnommé « Lizarazu » par ses compères de Madrid et est aujourd’hui appelé avec les Tricolores pour porter le flambeau du champion du monde 1998. De ce fait, deux énigmes principales émergent. La France a-t-elle un manque si évident à ce poste qu’il nécessite de dénaturer la position d’un de ses meilleurs espoirs ? Et Camavinga a-t-il réellement les qualités pour s’imposer comme latéral sur la scène internationale à moyen terme du haut de ses 20 ans et 6 sélections ?

Un tremplin pour les siens

Par Matthias Ribeiro, avec Anna Carreau pour SOFOOT.com