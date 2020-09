Camavinga, l'atout cœur

Convoqué chez les Bleus pour la première fois à 17 ans, le milieu du Stade rennais n'a peur de rien et sirote la pression. Comme si cette arrivée chez les grands n'était qu'une étape de plus dans un destin pré-tracé.

Camavinga, le sens de la fête

Plus bluffant, tu meurs. Mardi, un ado de dix-sept ans s'est retrouvé avec un micro sous le nez en marge de sa première sélection chez les Bleus. Là où certains habitués avaient voulu cajoler un Jonathan Ikoné pétrifié dans cet exercice l'an passé, Eduardo Camavinga, lui, a pris la chose comme son destin : par les cornes et avec un sourire insouciant. Une surprise ? Rien de tout ça : tôt ou tard, l'histoire du phénomène, dont la carrière démarre à l'allure d'un hors-bord, devait prendre des teintes bleues. Interrogé samedi, à la sortie d'un nouveau coup de génie de son danseur face à Montpellier, Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade rennais, s'interrogeait quand même :Au moment de l'accueillir, Didier Deschamps n'a pas dit autre chose :Tout à son plaisir, Camavinga a alors saisi son arrivée chez les grands pour rassembler les indices. Son niveau de performance ?Le risque de voir sa tête gonfler ?Son but contre Montpellier ?Et ses modèles, alors ? Paul Pogba, d'abord, dont il a pris la grande chambre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com