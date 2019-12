Camavinga, l'ascension par le plaisir

Eduardo Camavinga n'a pas fini de faire parler de lui. Dimanche à Lyon, le milieu de terrain rennais a signé le premier but de sa carrière chez les professionnels, offrant la victoire à son équipe dans les derniers instants de la partie. À tout juste 17 ans, l'international Espoirs français a franchi une nouvelle étape dans sa progression. En attendant la suite.

Le pied droit du bonheur

À une époque où les records de précocité sont tous avalés par Kylian Mbappé, il va probablement falloir faire un peu de place à Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain avait déjà annoncé la couleur le 1mai dernier, devenant contre Monaco le premier joueur né en 2002 à débuter un match dans les cinq grands championnats européens. Ce dimanche, sept mois après ses premières foulées en Ligue 1, il est passé à la vitesse supérieure. À 17 ans et 35 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer avec Rennes dans l'élite depuis l'après-guerre. Et quel but ! 89minute : Camavinga s'infiltre dans la surface lyonnaise après avoir effacé Andersen d'un crochet intérieur délicieux, puis déclenche une frappe du droit plein de sang-froid pour tromper Lopes et offrir un succès précieux à son équipe (1-0). Une étape de plus dans sa progression et la preuve que le gamin ne se fixe absolument aucune limite. Bluffant.La grande force de Camavinga, c'est sûrement de réussir à surprendre les gens qui le connaissent depuis longtemps. Le mois dernier, trois de ses anciens éducateurs étaient catégoriques pour dire que son pied droit avait toujours été son point faible, de ses années à l'AGL Drapeau-Fougères à sa formation au Stade rennais. ", nous confirmait Pierre-Antoine Rolland, son entraîneur en U14 à Rennes." Autant dire que son ancien coach ne s'attendait pas à voir le gaucher faire trembler les filets pour la première fois de sa carrière professionnelle d'une frappe de son pied faible. "s'enflamme-t-il quelques heures après le pion de son ancien protégé.