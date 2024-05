Camara : « Ancelotti avait mis un coup de pied dans un carton qui avait atterri sur la tête d’Ibra »

Souvenirs, souvenirs.

Dans un entretien pour L’Equipe , Zoumana Camara a évoqué ses souvenirs de joueur, des entraînements avec Ronaldo à l’Inter aux coups de sang de Cyril Rool à Lens. En passant forcément par le PSG. « À Evian qui nous a sortis en Coupe de France, Carlo Ancelotti s’était énervé à la mi-temps. Il met un coup de pied dans un carton vide qui atterrit sur la tête d’Ibra ! Ibra se demande ce qui se passe ! Et comme c’est lui, on attend qu’il se passe quelque chose… C’était tellement surprenant que même lui n’a pas bronché. Plus tard, pendant des semaines, on en reparlait en rigolant. Quelle scène ! » , s’est-il marré.…

