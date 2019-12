Calvados : les pêcheurs, victimes de malaises cardiaques, formés aux premiers secours

« Si on veut avoir un rythme de travail plus tranquille, on fait autre chose. » Jean-Baptiste Mouchard est patron pêcheur à Port-en-Bessin (Calvados). L'urgence cardiaque à bord, il connaît. Il y a environ quatre ans, un de ses matelots à fait un malaise lors d'une sortie en mer. « On a vite appelé le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer). A peine une demi-heure plus tard, il était hélitreuillé et emmené à l'hôpital. »C'est le même drame ce qui s'est noué le 19 décembre, au large de Courseulles-sur-Mer. Le pêcheur a heureusement survécu. Mais l'issue fut en revanche plus dramatique trois jours plus tôt. Les secours n'ont pu que constater le décès d'un marin, ramené sans vie à Port-en-Bessin. Il avait fait un malaise alors que son chalutier naviguait à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Ouistreham.« Il ne faut pas paniquer »Les horaires décalés, les cadences de travail ou encore l'alimentation souvent déséquilibrée usent les organismes. « Parfois, ça ne passe pas pour le cœur », lâche Jean-Baptiste Mouchard. Le Comité régional des pêches rappelle qu'une « visite médicale est obligatoire chaque année, par le service de santé des gens de mer », une médecine du travail propre à la profession.Parallèlement, depuis 2017, les marins pêcheurs doivent suivre une formation médicale. « Nous sommes aptes à prodiguer le premier massage cardiaque », explique Jérôme Vicquelin, patron du chalutier l'Alliance. « Il ne faut pas paniquer, et la formation nous aide vraiment. »La prise de conscience ne va pas toujours de soi. Joël Simon, aujourd'hui retraité, a fait pendant sa carrière maritime « un infarctus silencieux », sans aucun des symptômes classiques (sensation de douleur dans la poitrine et dans le bras gauche, essoufflement, sueurs ou encore nausées). « Mais vous savez comment sont les marins. Sur le coup, on s'inquiète, et puis ça ...