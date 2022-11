Calme plat sur le marché des changes avant la Fed

Les échanges ont été faibles et la variation des devises également mardi sur le marché des changes, qui attendait la prochaine hausse de taux de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi et des indices sur la voie qu'elle entend suivre ensuite.

"On a fini la semaine fort mais on la démarre assurément très calmement", a résumé Brad Bechtel de FX Jefferies.

Vers 20H20, le dollar était stable, le dollar index qui compare le billet vert aux principales monnaies cédant 0,1% à 111,51 points.

Il grappillait 0,07% face à l'euro à 0,9875 dollar pour un euro.

Le marché reste focalisé sur la Fed, qui va publier sa décision de politique monétaire mercredi à 18H00 GMT, suivi d'une conférence de presse du président de la Banque centrale Jerome Powell.

"On attend juste la Fed et la Banque d'Angleterre", cette dernière se réunissant jeudi, a résumé Brad Bechtel. "Une hausse des taux au jour le jour de 75 points de base", la quatrième d'affilée pour la Fed, "devrait intervenir", a-t-il indiqué.

"Ce scénario étant déjà pris en compte, l'attention se porte désormais sur le ton employé par Jerome Powell", le patron de l'institut monétaire, a expliqué Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

"Peut-être vont-ils ouvrir la porte à l'idée d'une hausse de 50 points en décembre mais ils ne vont certainement pas exclure non plus un nouveau relèvement de 75 points, ni dévier de leur route", a ajouté Brad Bechtel.

En attendant, "le volume des échanges a été très calme" et l'attention des cambistes se portera ensuite sur le rapport sur l'emploi américain vendredi, "mais surtout sur l'inflation", a noté l'analyste de Jefferies alors que l'indice des prix à la consommation CPI pour octobre est attendu jeudi 10 novembre.

