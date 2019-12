Calme comme Villas-Boas

Dimanche soir, l'OM a retourné Bordeaux après une première mi-temps totalement contrôlée par les Girondins. Tranquillement, sans paniquer, comme souvent depuis qu'André Villas-Boas a pris les manettes dans la cité phocéenne.

Marseille tamponne les Girondins avec leur consentement

Morgan Sanson, libéré, délivré

Tranquille jusqu'à mai ?

Les supporters de l'Olympique de Marseille devraient passer de belles fêtes de fin d'année. À deux journées de la trêve, l'OM possède six points d'avance sur Lille, troisième, vient de s'enquiller six victoires consécutives et va finir sa première moitié de championnat contre Metz et Nîmes. Deux adversaires à sa portée. Dans les habits du Père Noël, André Villas-Boas, grand artisan de ce renouveau phocéen, qui a déposé une sérénité nouvelle au pied du sapin. Contre Bordeaux, cette force tranquille a fait passer l'OM d'un premier acte hors sujet à une seconde période où ce sont les Girondins qui ont explosé en vol. Pourtant, les 45 premières minutes des hommes de Paulo Sousa laissaient voir une copie parfaitement maîtrisée, une équipe de Bordeaux qui avait réussi à neutraliser toutes les qualités de Marseillais certes orphelins de Dario Benedetto, blessé, mais aussi d'abord dépassés par la discipline collective des visiteurs.Que ce soit les supporters olympiens sur les réseaux sociaux, ou les experts sur le plateau du Canal Football Club, peu étaient prêts à miser sur un retournement de situation tant Bordeaux semblait maîtriser son sujet. Les propos de Bouna Sarr aux retours des vestiaires devaient pourtant mettre la puce à l'oreille des observateurs : cet OM-là connaît ses qualités et garde la tête froide. Ce qui a permis aux Phocéens d'inverser le rapport de force psychologique en moins de cinq minutes avec l'égalisation de Jordan Amavi. Avec un pressing plus haut, une intensité appuyée, Marseille avait retourné la situation dès l'heure de jeu avec une mine de Morgan Sanson. L'ancien milieu de terrain de Montpellier symbolise à lui seul ce qui a changé grâce au nouveau technicien marseillais.Sur son but, le relayeur olympien est haut, presse à l'entrée de la surface bordelaise, et envoie une frappe d'une spontanéité déconcertante. En confiance et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com