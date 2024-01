Callum Hudson-Odoi dément avoir un lien avec le scandale Jeffrey Epstein

Callum Hudson-Odoi se serait bien passé de cette rumeur.

La justice américaine a autorisé la divulgation des documents judiciaires listant plus de 150 noms de contacts, associés, connaissances, proches, victimes ou complices présumés de Jeffrey Epstein, homme d’affaires accusé de trafic sexuel de mineurs mais ayant mis fin à ses jours en prison en 2019, avant d’avoir pu être jugé. Parmi cette liste (dans laquelle sont présents les noms de Michael Jackson, du prince Andrew, de Leonardo DiCaprio ou encore des anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, sans que l’on sache le lien qu’ils avaient avec Epstein) figurerait le nom de Callum Hudson-Odoi. Des rumeurs selon lesquelles C.H.O. se serait même rendu à Little Saint James, l’île privée d’Epstein située dans les Caraïbes, ont vu le jour. Harcelé sur les réseaux sociaux à cause de cette histoire, l’international anglais formé à Chelsea, passé par Leverkusen et aujourd’hui joueur de Nottingham Forest a déclaré s’être senti obligé de répondre à ces accusations.…

JB pour SOFOOT.com