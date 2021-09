Californie: victoire pour le camp démocrate et le gouverneur, qui remporte le référendum

Des électeurs californiens votent lors du référendum sur la révocation du gouverneur de l'Etat, à Los Angeles (Etats-Unis), le 14 septembre 2021 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Victoire pour le camp démocrate de Joe Biden: les électeurs de Californie ont décidé de maintenir en fonction leur gouverneur, votant très majoritairement "non" au référendum organisé par ses détracteurs pour obtenir sa révocation, selon les premières estimations diffusées mardi soir par les médias américains.

Moins d'une heure après la fermeture des bureaux de vote (20H00 heure locale, 03H00 GMT mercredi), le "non" obtenait environ deux-tiers des voix après dépouillement de plus de 60% des bulletins déjà comptabilisés, selon CNN et NBC.

Avec une telle avance, les deux chaînes estiment que le démocrate Gavin Newsom va rester gouverneur de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis et terminer son mandat, même si les bulletins républicains rééquilibrent le score dans les heures ou jours à venir.

Quelque 9 millions d'électeurs avaient voté de manière anticipée, ce qui a permis d'obtenir de premières projections rapides.

L'issue du scrutin est une victoire pour le gouverneur Gavin Newsom, fragilisé par la crise du Covid et les mesures sanitaires décrétées pour endiguer la pandémie, mais aussi pour l'ensemble du camp démocrate.

Preuve de l'enjeu national de ce référendum dans un Etat équivalent à la cinquième puissance économique mondiale, le président Joe Biden s'était rendu lundi en Californie pour soutenir M. Newsom et mettre toutes les chances de son côté pour remporter ce premier test électoral depuis son élection à la Maison blanche l'an dernier.

Ce vote "dit +oui+ à ce qui nous est cher à nous, Californiens", a lancé Gavin Newsom à l'annonce de ces premiers résultats. "En tant qu'Etat, nous avons dit oui à la science, oui aux vaccins, oui à la fin de la pandémie (...) oui au droit de vote sans craindre de fausses accusations de fraude", a dit le gouverneur.

Tout comme Donald Trump, beaucoup des candidats républicains qui espéraient prendre la place du gouverneur avaient commencé à contester le scrutin et à crier à la fraude électorale avant même la fin des opérations de vote, une stratégie devenue désormais banale dans le camp conservateur.

Favori en cas de victoire du "oui", l'animateur de radio ultra-conservateur Larry Elder avait ainsi lancé dès lundi un site internet invitant ses partisans à dénoncer toute irrégularité dont ils seraient témoins afin de préserver "l'intégrité" du vote.

L'Afro-américain de 69 ans a toutefois concédé la victoire à son "adversaire". "Nous reconnaissons avoir perdu la bataille mais nous allons certainement gagner la guerre", a-t-il lancé à ses partisans, réunis dans le comté d'Orange et dont cerrains arboraient les casquettes rouges "Make America Great Again" prisée des fans de Donald Trump.

Utilisant une disposition de la Constitution californienne, des citoyens mécontents - très vite ralliés par le parti républicain - avaient obtenu ce "scrutin de rappel" permettant de révoquer un gouverneur en dehors de tout calendrier électoral, après avoir recueilli plus de 1,5 million de signatures.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom le 8 septembre 2021 à San Leandro (Etats-Unis) ( AFP / SAUL LOEB )

En écho au profond clivage qui divise les Etats-Unis, les Californiens partisans du référendum dénoncent des impôts excessifs, une "élite" démocrate perçue comme méprisante et des libertés individuelles bafouées par les autorités depuis le début de la pandémie.

Les opposants y voyaient une manoeuvre pour se porter aux commandes d'un Etat farouchement démocrate, hors d'atteinte pour les conservateurs lors d'un scrutin classique.

Caitlyn Jenner, candidate républicaine membre du clan Kardashian, parle à la presse après avoir voté dans le référendum visant à révoquer le gouverneur de Californie, le 14 septembre 2021 à Beverly Hills (Californie) ( AFP / Robyn Beck )

Les électeurs avaient le choix entre 46 candidats, en grande majorité républicains, parmi lesquels Larry Elder, l'icône transgenre Caitlyn Jenner, célèbre pour son appartenance au clan Kardashian, et une multitude d'autres candidats plus ou moins farfelus.

"Nous devons nous débarrasser de notre gouverneur parce que je pense que c'est un démocrate corrompu, comme les gens que nous avons au gouvernement fédéral (...) Nous avons besoin de quelqu'un qui représente vraiment le peuple", a lancé Farid Efraim, qui a voté pour M. Elder.

Larry Elder à Monterey Park en Californie, le 13 septembre 2021 ( AFP / Frederic J. BROWN )

"Ce référendum est ridicule, rétorque Jake, 38 ans, interrogé par l'AFP à la sortie d'un autre bureau de vote. J'ai calculé que même si chacun des électeurs votait effectivement, ça coûtera plus de douze dollars par bulletin...", relève-t-il.

Le coût du référendum est estimé à près de 280 millions de dollars par les autorités.

Il y a 18 ans, un vote similaire avait permis à Arnold Schwarzenegger de conquérir la Californie en faisant chuter le gouverneur démocrate de l'époque.

