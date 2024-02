Çalhanoglu, l’empereur du milieu

Tout juste trentenaire, Hakan Çalhanoğlu est au sommet de son art. Positionné dans un rôle de regista par Simone Inzaghi, l’international turc s’est imposé comme le pion essentiel de cette Inter, faisant de lui une référence à son poste en Italie et en Europe.

La beauté est-elle objective ou subjective ? Depuis la nuit des temps, philosophes et théoriciens tentent de répondre à cette question. Dimanche dernier, à San Siro, Hakan Çalhanoğlu est venu apporter un argument aux défenseurs de la première option. Peu avant la demi-heure de jeu, le Turc a fait parler sa classe en délivrant une sublime passe laser d’un coup de pied de 30 mètres pour Federico Dimarco (qui manquera par la suite son centre), de quoi faire exulter les quelque 75 000 âmes présentes dans l’enceinte lombarde. Un geste sublime, fantastique, merveilleux, qui illustre surtout de la meilleure des manières sa prestation face à la Juve.

C’est simple, pendant 90 minutes, le milieu de terrain nerazzurro a imposé sa loi face à Rabiot & Cie, en attestent ses statistiques : sur 106 passes tentées, il en a réussi 100, dont 8 passes clés, une frappe sur le poteau et 7 ballons récupérés. Une prestation cinq étoiles de Magic Hakan , confirmant qu’il est bel et bien le patron de cette Inter depuis le début de saison. « Il fait partie des meilleurs à son poste, sans discussion. Encore une fois ce soir, Hakan a été merveilleux » , s’est réjoui Simone Inzaghi après le coup de sifflet final et ce succès capital face à la Juve (1-0) dans la course au Scudetto .…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com