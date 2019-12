Calendrier 2020 : nos astuces pour optimiser vos jours de congés

Si gouverner, c'est prévoir, se reposer, c'est anticiper. L'année 2019 et sa farandole de ponts potentiels étant bientôt derrière nous, il n'est pas trop tôt pour tirer le meilleur parti du hasard calendaire de 2020 qui a, entre autres particularités, celle d'être bissextile. Pour vous faire gagner un temps précieux, nous nous sommes longuement penchés sur le calendrier de l'année pas avare de bonnes surprises.Des week-ends de trois jours à foison. Nous ne vous apprendrons rien en vous disant qu'en 2020, le lundi de la Pentecôte et le lundi de Pâques tomberont... un lundi. Deux week-ends de trois jours, c'est bien le minimum que peut nous offrir une seule année. Mais l'année qui s'annonce sera un excellent cru avec pas moins de cinq week-ends prolongés (contre trois en 2018 et quatre en 2019). Le 1er et le 8 mai tomberont ainsi un vendredi, tout comme le jour de Noël. De quoi digérer en toute tranquillité les trois parts de bûche au chocolat praliné englouties avec un peu trop de précipitation.Les ponts ne sont pas légion. Avec autant de week-ends de trois jours au programme, le nombre de ponts potentiels se réduit logiquement à peau de chagrin. Comme cette année, il n'y aura que deux opportunités en la matière (contre cinq en 2018 !). Outre le traditionnel jeudi de l'Ascension (21 mai), seul le 14 juillet, tombant un mardi, vous permettra d'assouvir votre soif de congés à peu de frais.La Toussaint et l'Assomption tombent mal. Sur les onze jours fériés du calendrier, deux ne seront pas d'une très grande utilité. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, tombera un dimanche. Quant au 15 août, ce sera un samedi. En 2019, seul le 14 juillet a trouvé place un week-end. Les deux années précédentes, deux jours fériés étaient également tombés un samedi ou un dimanche. Profitez du début du mois de mai ! Période souvent propice aux ponts, les premiers jours de mai n'étaient pas des plus ...