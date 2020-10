Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caleb Ewan s'impose devant Ackermann Reuters • 14/10/2020 à 17:43









Caleb Ewan s'impose devant Ackermann par Samuel Messberg (iDalgo) Au terme d'une course taillée pour les sprinters l'Australien Caleb Ewan est venu remporter le GP de l'Escaut. Après un sprint marqué par une grosse chute, le coureur de la team UAE a devancé Ackermann et Bonifazio. Lors de la course Marc Cavendish, qui avait émis le doute sur la suite de sa carrière, est une nouvelle fois parti en échappée comme il l'avait fait sur Gand Wevelgem. Piotr Havik était lui parti à 17km de l'arrivée en espérant arrivé seul, mais s'est fait reprendre. Vainqueurs de deux étapes sur le Tour de France, le gagnant du jour enchaine bien et continue de montrer ses grandes qualités de sprinter.

