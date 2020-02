Caisse d'épargne : bientôt des banquiers « autoentrepreneurs » ?

L'ubérisation de l'économie va-t-elle aussi toucher le secteur bancaire ? Cela pourrait être l'intention de la Caisse d'épargne qui voudrait tester un nouveau statut de « conseiller indépendant local ». À la clé, des banquiers qui ne seraient plus salariés de l'entreprise, mais indépendants, tout en travaillant en lien direct avec la banque, détaillent les Échos.Selon un document que le quotidien a pu consulter, l'initiative, inédite en France, sera testée en Bretagne et Pays de la Loire. Le projet, validé par le groupe BPCE, filiale des Caisses d'épargne, donnerait ainsi naissance à un poste de « conseiller indépendant local », « mandataire exclusif » de la banque, avec pour objectif de suivre les clients existants, mais aussi d'en trouver de nouveaux. La banque n'aurait pas besoin d'avoir à supporter les charges salariales, et le conseiller pourrait organiser « librement son temps et ses efforts », sans « aucun lien de subordination », explique Ouest-France qui a aussi pu consulter le document de la banque. Mais il conservera un lien direct avec la Caisse d'épargne puisque c'est cette dernière qui « réalisera les actes de gestion et les opérations bancaires qui découlent de la prestation de conseil », précisent les Échos.Lire aussi Phébé ? Uber : la flexibilité sans l'égalité« Attirer de nouveaux talents »En plus de la transformation du secteur bancaire, la Caisse d'épargne souffre d'un réseau...