Caïazzo : " Le corps n'est pas encore froid et on se dispute déjà l'héritage "

Au lendemain du conseil d'administration de la LFP qui a acté la fin de la saison 2019-2020 et établi les classements de la L1 et de la L2, Bernard Caïazzo revient sur une semaine déterminante pour le football français. Et c'est peu dire que le co-président stéphanois et président du syndicat Première Ligue a été frappé par l'individualisme de certains de ses homologues.

La Ligue 1 et la Ligue 2 sont officiellement arrêtées

Ah ça, il y a eu effectivement un énorme travail à mener. Mais depuis le 15 mars, on bosse du lundi au dimanche. Dès le départ, j'avais averti sur le fait qu'on ne pouvait pas mesurer l'étendue de ce virus. On m'a répondu :. J'ai entendu ça chez 80% des présidents de club. Selon moi, il fallait se focaliser sur les problèmes économiques que cette crise peut poser, sachant qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. Même si tu as beaucoup de sang dans tes veines, si tu en perds un petit peu tous les jours, tu crèves. Ce n'est qu'une question de temps.Il y avait une forme d'optimisme, oui, chez la majorité d'entre eux. Je suis aussi un optimiste de nature. Mais gérer les scénarios optimistes, c'est facile. Tu diset voilà. Ce sur quoi il faut travailler et anticiper, c'est le, le plus mauvais cas. Aujourd'hui, quand on me dit qu'on jouera en août, je veux bien y croire et j'espère que ce sera le cas, mais on n'a aucune certitude non plus ! C'est comme si tu perds ton job, tu as ta famille, tes gosses à nourrir, et tu ne sais pas quand tu vas retrouver un boulot. Ce n'est pas en se disant, que ça va se régler. Non, il faut réfléchir, manger des pâtes pendant un peu de temps et aller faire de l'intérim dans un Prisunic, histoire de survivre.