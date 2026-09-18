Cahuzac mitigé après sa première

Pas vraiment l’issue qu’il espérait. Trois jours après sa nomination à la place de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac a vécu son premier match en tant qu’entraîneur de Lens vendredi soir à Monaco. À la clef, une défaite contre le leader du championnat (2-1). Forcément, le coach avait du mal à savourer cette grande première compte tenu du résultat. « Il y a beaucoup de frustration. Ça restera une première, mais une première avec une défaite » , a-t-il confié sur Ligue 1+.

« J’ai senti un groupe investi, un groupe qui a bien réagi à la mi-temps . Monaco nous a posé un problème tactique sur la première, on a su le régler. Je trouve que la seconde mi-temps est de bonne facture. On va s’appuyer là-dessus, on va essayer de travailler, de profiter de cette trêve pour bosser , récupérer aussi du monde parce qu’on fait jouer des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste. Je suis assez fier des gars, ils ont montré un superbe état d’esprit. C’est dommage qu’on n’ait pas pu ramener au moins un point. » La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura largement le temps de bosser : le prochain match de Lens est prévu dans trois semaines, le 9 octobre, contre l’OL .…

QB pour SOFOOT.com