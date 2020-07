Cahier critique : Martin Terrier débarque à Rennes

En débarquant à Rennes en provenance de Lyon, Martin Terrier est devenu le visage de la révolution bretonne qui sous-tend aujourd'hui le cinéma français, sous l'égide, cette fois, du Stade Rennais. Cependant, en ne faisant que transfigurer tout un répertoire de symboles et en se heurtant à l'écueil du conformisme formel, les cinéastes s'abîment dans une alchimie nécessairement partielle.

A l'Ouest, le renouveau

[#MercatoSRFC]? Dinard, son atmosphère, sa plage... et un invité qui commençait à s'impatienter ! ?---#AnnonceTerrier#AllezRennes#ToutDonner ??? pic.twitter.com/RIu7hPJsMc -- Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 6, 2020

Ce sont peut-être des lignes urgentes et novatrices que la Bretagne inscrit depuis quelques semaines dans le grimoire qui sert de mémoire vivante au cinéma français. De fait, en dévoilant ce mardi leur nouvelle réalisation, et en offrant le premier rôle à un revenant, Martin Terrier, les cinéastes du Stade Rennais ont en quelque sorte contribué au bouillonnement artistique qui irise l'Ouest d'un nouvel éclat, de Lorient à Brest, en attendant peut-être encore de nouvelles vagues.Dès sa naissance, et en l'espèce, dès les projections des flamboyants Méliès, Feuillade et Delluc, les lumières brillantes du cinéma français se sont confondues avec celles de la capitale, reflétées dans cette maxime sclérosée qui voulait que le cinéma soit Paris et Paris le cinéma. Les premiers instants du métrage rennais s'y inscrivent d'ailleurs, puisque le classicisme naturaliste ordonne et dirige d'abord le geste pourtant scrupuleux des cinéastes, à l'image de ces plans fixes marins, hommage inaltérable et indépassable au miraculeuxde Jacques Rozier.Puis, comme le courant insatiable qui parfois s'instille dans la marée, le geste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com