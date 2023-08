Caen et Amiens enchaînent, Saint-Étienne respire enfin

Fans of Saint Etienne during the Ligue 2 BKT match between Saint-Etienne and Quevilly-Rouen Metropole at Stade Geoffroy-Guichard on August 19, 2023 in Saint-Etienne, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport)

Le carton plein continue pour Caen et Amiens, respectivement vainqueurs à Concarneau (2-0) et face à Bastia (2-1), qui sont les seules équipes à compter trois victoires en autant de rencontres. Dans le bas du classement, les Verts ont enfin décollé grâce à un succès au forceps (2-1) face à Quevilly.

Après le nul explosif entre Angers et Auxerre en début d’après-midi, on s’attendait à ce que ce multiplex de 19h de la troisième journée de Ligue 2 le soit tout autant. Perdu : il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir des filets trembler du côté de… Saint-Étienne. Comme lors de ses deux premières sorties, les Verts ont obtenu un penalty pour une double main de Nadjib Cissé qui a permis à Ibrahima Sissoko d’ouvrir le score. Un péno qui sera suivi d’un second, juste avant la pause, de nouveau transformé par l’ancien Sochalien qui va offrir le premier succès de la saison à l’AS Saint-Etienne malgré la réduction du score de Balthazar Pierret sur corner en seconde période (2-1) . Ouf ! Derrière Sainté, dans la charrette, il y a plus que jamais le Paris FC qui est tombé sans marquer à Pau (2-0) mais aussi le VAFC de Jorge Maciel. Après avoir encaissés sept buts lors de leurs deux premières sorties, les Valenciennois ont débarqué avec une défense à cinq et suffisamment de courage pour fermer la boutique et ainsi glaner un premier point face à Guingamp (0-0) .

C’est surtout en haut du classement que les plus gros changements ont eu lieu. Sur la pelouse de Concarneau, toujours en quête de son premier but en Ligue 2, Caen s’est imposé en leader grâce à un penalty d’Alexandre Mendy et un but tardif d’Ali Abdi dans le temps additionnel (2-0) . Les hommes de Jean-Marc Furlan partagent le trône de la Ligue 2 avec Amiens, tombeur de Bastia (2-1) à la Licorne. Les Amiénois ont pu compter sur une frappe contrée de Louis Mafouta et une reprise de Jérémy Gélin pour venir à bout des Bastiais, réduits à 10 à l’orée du temps additionnel suite au carton rouge de Johnny Placide. Juste derrière le duo infernal, Grenoble n’est pas parvenu à surpasser Troyes dans la chaleur du stade des Alpes (0-0) du fait d’un grand Doğan Alemdar. Dans les autres rencontres, il faut noter le large succès d’Annecy (3-0) face à Dunkerque et la victoire de Laval (1-0) face à Rodez grâce à un coup de tête signé Yasser Baldé à dix minu

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com