Caen en démonstration, Bastia renversant

Porté par Alexandre Mendy, le Caen de Jean-Marc Furlan règne sur la Ligue 2 après avoir roulé sur la carcasse d'Ajaccio (3-0). Auxerre a vendangé face à Grenoble (0-0), tandis que Bastia et Facinet Conte ont vécu une soirée de rêve contre Troyes (3-2). Le Paris FC a, lui, enfin marqué et gagné contre Concarneau (3-0) alors que Valenciennes respire.

Après le succès bordelais en milieu d’après-midi contre le dauphin amiénois, c’était au reste de l’antichambre d’assurer la fièvre du samedi soir. Le leader caennais n’a fait qu’une bouchée d’une fantomatique équipe d’Ajaccio (3-0) grâce à l’efficacité d’Alexandre Mendy, l’incontestable meilleur buteur de Ligue 2 : le héros a inscrit un triplé dans un d’Ornano extatique, portant son total à 6 réalisations en 4 journées. À Auxerre, l’AJA et Grenoble se sont offerts une belle passe d’armes tout en restant muets (0-0) . Avec de l’intensité à gogo et des occasions à la pelle pour les hommes de Christophe Pélissier (dont la tête de Jubal sur le poteau, en fin de rencontre), mais aussi un manque criant de conviction dans le dernier geste qui coûte la victoire aux locaux. Du dramatisme et des buts, il y en a eu en revanche à Bastia où les 7 000 abonnés corses et le reste des aficionados ont vu leur SCB plein de ressources revenir à hauteur de Troyes avant de porter l’estocade (3-2) . Avec deux formations rapidement réduites à 10 et un déficit de deux pions à remonter, les Turchini ont vaporisé l’ESTAC après la pause. Si le buteur maison Santelli a d’abord fait des siennes avec une tête en déséquilibre, c’est l’invité surprise Facinet Conte qui s’est offert un bain de foule pour sa première sortie en pro en scorant un doublé. La belle histoire du mois d’août, à n’en pas douter, dans une fin de match où Troyes était acculé.

Toujours exilé dans la solitude du stade de l’Aube, le Paris FC a enfin lancé sa saison contre Concarneau (3-0) . Totalement disparu des radars ces derniers temps, Lamine Diaby-Fadiga a fait mouche sur sa première occasion avant que Pierre Yves-Hamel ne plante un bijou puissant et précis du gauche dans un angle impossible. Le troisième but devrait également lui être définitivement attribué, avec sa déviation du dos en pleine chute libre sur une frappe à bout portant de Dabila. Guingamp s’en est quant à lui donné à cœur joie et en a passé quatre à Pau (4-0) , qui semble dé

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com