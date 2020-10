Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caen bat Guingamp sur le fil Reuters • 24/10/2020 à 17:39









Caen bat Guingamp sur le fil par Samuel Messberg (iDalgo) Le Stade Malherbe de Caen affrontait l'En Avant de Guingamp ce samedi après-midi pour le compte de la 8ème journée de Ligue 2. Les joueurs de Pascal Dupraz se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à un but dans le temps additionnel de Deminguet (91'). Une victoire méritée tant les Caennais avaient tenté dans ce match (19 tirs). Au classement les Caennais sont troisièmes et reviennent à 2 points du PFC, premier. Les Guingampais restent dans le ventre mou du championnat à la 10ème place. Le weekend prochain Caen ira à Charlety pour y affronter le PFC tandis que Guingamp recevra Sochaux auteur d'un bon début de saison à la 4ème place.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.