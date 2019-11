Cadences infernales et violences sexistes : les coulisses pas si roses d'une usine Mattel en Chine

Ces vingt dernières années, peu de multinationales ont été autant épinglées que l'américaine Mattel pour les conditions de travail dans ses usines chinoises. Malgré les mises en garde des ONG, une nouvelle enquête menée secrètement, cet été, dans une usine du géant du jouet tend à montrer que les droits humains demeurent bafoués dans ses ateliers de l'Empire du milieu. Et que les femmes y font l'objet de violences spécifiques.Il y a quelques mois, Anna*, jeune militante chinoise, a infiltré pendant une vingtaine de jours l'usine de Foshan, dans le sud du pays, où sont produits des jouets Fisher-Price en plastique tels qu'on en trouve dans les magasins français. Elle travaillait en fait sous couverture, dans le cadre d'un partenariat entre deux associations, ActionAid France-Peuples solidaires et China Labor Watch (CLW). Salaires trop bas, heures supplémentaires excessives, sécurité défaillante, mais aussi violences sexistes et sexuelles : le rapport de leur enquête, que nous dévoilons ce lundi, accuse.Turn-over élevé et protections inexistantesAlors que Mattel a été accusé de travail forcé par le passé, ce ne serait plus un problème aujourd'hui : « On ne prend pas le titre d'identité de l'employé et on ne demande pas de versement de caution au moment de l'embauche », nous assure ainsi Anna, que nous avons pu interroger. A l'inverse, les conditions de travail pénibles de l'usine entraînent un turn-over très élevé. Selon le rapport, une trentaine d'employés démissionneraient de Foshan chaque jour, sur un effectif total de 3000 !Dans ce contexte, la formation des nouveaux arrivants serait expédiée en deux heures, au lieu des 24 heures affichées. « Des questionnaires sont distribués pour vérifier si les employés ont bien compris. Mais les réponses leur sont soufflées », raconte Anna. Aucune information n'est donnée sur les produits chimiques avec lesquels les travailleurs entrent en ...