Cadeaux de Noël : les meilleurs casques audio à offrir

Une sélection de six casques remarquables, vendus de 30 euros à 350 euros, mais aux qualités bien différentes.

Ces six casques constituent tous un excellent compromis, mais force est de constater que le modèle parfait n'existe pas. Aucun fabricant n'est parvenu à tout combiner : un son équilibré, une excellente isolation des bruits, un format compact et confortable et un tarif accessible. Même si ce casque existait, il ne pourrait pas prétendre au titre de casque idéal, car les préférences diffèrent en matière de couleur sonore. Nous avons donc sélectionné des casques pour tous les goûts, classés en trois catégories :

« Un son subtil »« Du gros son »« Un cocon isolant »

UN SON SUBTIL

Haute fidélité

Audio technica ATH-M50x (filaire) - 140 euros

Rien de mieux qu'un casque à arceau doté d'un câble audio classique pour restituer la musique avec fidélité. Ces écouteurs d'Audio Technica sont conçus pour les studios d'enregistrement et diffusent un son d'une redoutable précision. Leur excellent équilibre sonore offre aux musiques un naturel saisissant. Ils n'ont qu'un seul petit défaut, ils n'isolent des bruits ambiants que correctement. Bien mieux toutefois qu'un casque « ouvert ». Confortables et solides, ils sont plus faciles à trouver sur Internet qu'en boutique.

Réservé à la maison

Beyerdynamic DT 990 Pro (filaire) - 150 euros

Ce casque destiné aux audiophiles laisse entrer tous les bruits du dehors, puisque c'est un casque « ouvert ». Le DT 990 Pro a besoin de silence pour s'exprimer, mais la récompense est suprême : la restitution sonore est beaucoup plus ample et spacieuse qu'avec tout autre type de casque. La restitution acoustique n'est pas parfaite, les aigus sifflant parfois très légèrement, et comme souvent sur les casques ouverts, les basses ont beau être merveilleusement détaillées, elles sont très légèrement en retrait. Mais le DT 990 Pro est un instrument chirurgical qui vous fera redécouvrir chaque morceau et chaque instrument dans son intimité la plus transparente, pour un prix étonnamment accessible.

