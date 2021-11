Cadeaux de Noël : les Français prévoient de dépenser en moyenne 282 euros, un budget moins important qu'avant la crise du Covid

Les hausses des prix pèseront sur le budget de Noël des Français qui prévoient d'acheter des cadeaux moins chers et pour certains, de faire l'impasse sur le traditionnel sapin.

Un tiers des sondés envisage d'utiliser tout ou partie de la prime inflation de 100 euros pour acheter des cadeaux de Noël. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Flambée des prix de l'énergie, augmentation des carburants et de certaines denrées alimentaires... Pour près de six Français sur dix (58%), les dépenses de Noël vont être impactées par ces hausses de prix selon un sondage* réalisé fin octobre par Opinionway et iloveretail pour Proximis. Un impact qui sera encore plus fort parmi les parents d'enfants de moins de 18 ans (72%).

Le budget consacré aux cadeaux de Noël sera ainsi de 282 euros en moyenne. Ce budget est "légèrement au-dessus du niveau de l’an dernier (272 euros), mais très inférieur au niveau constaté avant la crise, qui était de 342 euros", souligne le vice-président produit marketing chez Proximis Éric Voltzenlogel dans Le Parisien / Aujourd'hui en France . "Nous ne sommes toujours pas sortis de la crise, la problématique du pouvoir d'achat est plus que jamais essentielle. Les Français hésitent d'autant plus à consommer qu'ils anticipent de nouvelles hausses dans les mois à venir, dans l'alimentaire notamment", ajoute-t-il.

Des achats moins chers, moins nombreux et une impasse sur le sapin

Dans ce contexte, plus de la moitié des Français achètera des cadeaux moins chers (56%), fera des repas plus économiques (52%) ou réduira le nombre de cadeaux (51%). 45% prévoient de ne pas acheter de sapin et un tiers des Français achètera moins de cadeaux que l'an dernier. En outre, la hausse du prix de l'essence limitera les déplacements de près d'un Français sur deux (48%). Un tiers des sondés envisage par ailleurs d'utiliser tout ou partie de la prime inflation de 100 euros pour acheter des cadeaux de Noël et près d'un Français sur deux fera des recherches sur Internet pour bénéficier de meilleurs prix (47%, en hausse de 6 points).

Plus encore que l'an dernier, les Français vont anticiper leurs achats de Noël : 67% d’entre eux auront ainsi acheté la majeure partie de leurs cadeaux avant fin novembre, en augmentation de 12% par rapport à l'an dernier. Ils seront 90% à avoir terminé leurs achats de cadeaux deux semaines avant Noël. "C'est une tendance que l'on observe depuis plusieurs années, les Français achètent plus tôt leurs cadeaux de Noël pour profiter notamment du Black Friday. Ce phénomène s'est accentué cette année avec la peur des pénuries sur les cadeaux potentiels et aussi avec le besoin d'étaler le budget de Noël sur plusieurs semaines", commente Éric Voltzenlogel.

* Sondage Opinionway et iloveretail pour Proximis, réalisé par questionnaire auto-administré en ligne les 27 et 28 octobre 2021 sur un échantillon de 1.017 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.