Cadeaux de Noël : huit gadgets utiles pour nos smartphones de 10 à 30 euros

Les idées cadeau pour nos chers mobiles (et leurs propriétaires) ne manquent pas : batterie, chargeur, cordon, objectif photo, etc. Une sélection de Pixels pour la « Matinale ».

Les smartphones se sont imposés dans nos vies à une vitesse fulgurante. Ce petit concentré d'électronique accompagne désormais la majorité des Français du matin au soir. Voici une sélection d'accessoires à prix modéré qui facilitent la cohabitation avec eux.

Cordon pour iPhone, 15 euros

Les câbles d'iPhone finissent souvent abîmés ou perdus. Cela serait un événement banal si Apple ne les commercialisait pas au tarif effarant de 25 euros pièce. La tentation est grande de faire confiance à un fabricant alternatif pour économiser quelques précieux euros.

La solution la plus sûre est d'opter pour un câble solide, fabriqué par la très réputée marque Anker. Le Powerline + II est facturé une quinzaine d'euros et assure aussi bien la recharge que le transfert d'informations vers un ordinateur. Quatre couleurs sont disponibles : rouge, noir, gris, beige. Mais on trouve des câbles de qualité correcte à des tarifs bien inférieurs. TNSO commercialise par exemple des packs de quatre cordons aux alentours de 11 euros.

Chargeur à induction, 20 euros

La recharge sans fil est le privilège des smartphones haut de gamme. La famille des Samsung Galaxy S en est équipée depuis 2015, celles des iPhone depuis fin 2017.

Il suffit de poser ces téléphones sur ces socles de recharge « Qi » pour que leur batterie se revigore. La manœuvre est tellement rapide qu'on y prend vite goût. On peut poser plusieurs socles à des endroits divers : salon, chambre, bureau... Le Ravpower Fast Charge est particulièrement rapide et son prix demeure raisonnable (20 euros environ). On peut lui préférer un chargeur légèrement moins rapide mais plus agréable à l'œil comme le Native Union Drop (60 euros).

