Cadeaux de Noël : comment choisir ses écouteurs sans fil ?

Plus besoin de se cacher les oreilles sous un énorme casque pour s'isoler et profiter tranquillement de sa musique. Les écouteurs sans fil, que les experts appellent également « true wireless » (« vraiment sans fil » en anglais), font aussi bien... mais en toute discrétion !Ces mini-oreillettes que l'on glisse dans le conduit auditif sont les nouvelles stars high-tech des fêtes de fin d'année et devraient facilement chiper, dans les listes de cadeaux, la première place qu'occupaient les enceintes connectées à commande vocales l'an dernier. Selon l'institut Counterpoint Research, le marché des écouteurs sans fil devrait exploser en 2020 avec quelque 130 millions de paires vendues à travers le monde, près de deux fois plus que cette année.Avec ses Airpods, la marque américaine Apple a su s'imposer ces derniers mois et ses modèles représentent presque 50 % des ventes. Le choix est pourtant pléthorique et pas moins d'une cinquantaine de références disponibles. Tous les fabricants se sont lancés dans la bataille et la guerre fait rage, autant au niveau des prix, qui vont de quelques dizaines d'euros à près de 300 euros, qu'au niveau des options techniques choisies.Airpods, i2000, Galaxy Buds... Les Samsung Galaxy Buds ont le meilleur rapport qualité/prix de notre sélection. LP Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons testé dix paires d'écouteurs parmi les plus populaires. Via la technologie Bluetooth, tous se connectent sans fil à un smartphone ou une tablette afin d'écouter de la musique ou la bande-son d'une vidéo, passer et recevoir des coups de fil sans avoir à toucher son téléphone.Certains, comme les Airpods 2 d'Apple, les i2000 de TWS ou les FreeBuds de Huawei sont de type « ouvert ». Ils se positionnent à l'entrée de l'oreille et on les reconnaît à leur petite tige qui descend le long du lobe. Faciles à porter, ils permettent de ne pas être totalement coupé du monde. ...