Cadeaux de Noël à la dernière minute : misez sur le dématérialisé

C'est le sprint final dans la course aux cadeaux en cette avant-veille de Noël. Un marathon qui, cette année, ressemble davantage à une épreuve d'obstacles qu'à une simple formalité. Le mouvement de grève autour de la réforme des retraites se poursuit, sans trêve des confiseurs, et beaucoup renoncent, surtout en Ile-de-France, à prendre le chemin des boutiques alors que les déplacements en transports en commun sont compliqués et les routes souvent embouteillées. L'option du commerce de proximité s'impose donc naturellement pour les courses de Noël.Difficile toutefois, à moins d'habiter près d'un centre commercial ou dans l'hyper centre d'une ville, de trouver tout ce que l'on souhaite pour faire plaisir dans les seules boutiques à proximité immédiate de son domicile.Toute dernière chance pour la livraisonTrop tard ou presque pour être livré, sauf à vouloir jouer avec le feu et... faire des déçus. Quelques options permettent tout de même à celles et ceux qui tiennent absolument à acheter en ligne et de recevoir leurs achats à domicile d'espérer garnir le pied du sapin à temps. Le géant américain du commerce en ligne Amazon, via son programme d'abonnement Prime (49 euros par an), offre la possibilité d'être livré dès le lendemain.Certaines conditions s'appliquent toutefois : la commande doit atteindre un montant d'au moins 25 euros, ne pas contenir de livres ou d'articles volumineux et doit concerner uniquement des produits vendus en direct par Amazon et non par un marchand tiers exerçant sur la plateforme.D'autres sites Internet promettent eux aussi une livraison ultrarapide, comme celui de H & M, à condition de passer commande avant 13h30 ce lundi afin de recevoir son colis le lendemain. Sarenza, pour les chaussures, le permet également, mais avec une commande passée avant midi et avec une mise à disposition du colis dans un point-relais.Le virtuel à la rescoussePlutôt que de risquer ...