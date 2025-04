Cacao: le prix d'achat aux planteurs ivoiriens relevé de 22,2%, nouveau record

Ecoliers réunis devant des cabosses de cacao, lors d'une exposition pour la journée nationale du chocolat, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 30 septembre 2024. ( AFP / Sia KAMBOU )

Le prix d'achat du cacao aux planteurs de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été relevé de 22,2%, à un montant record de 2.200 francs CFA (3,35 euros) le kilo, pour la récolte intermédiaire, après les niveaux historiques des cours mondiaux en 2024.

La Côte d'Ivoire vend ses fèves de cacao par anticipation et le prix d'achat est fixé par l'Etat. Il est ainsi moins sensible aux fluctuations du marché - à la hausse comme à la baisse - que dans d'autres pays comme le Cameroun, producteur plus modeste, où le système est libéralisé.

En septembre 2024, le prix d'achat pour la récolte principale avait été fixé à 1.800 francs CFA (2,7 euros), un montant déjà historique. En 2023, le prix était de 1.000 francs CFA (1,5 euro) le kilo.

"Après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le prix du kilogramme du cacao bien fermenté, bien grillé et bien séché a augmenté de 22,2% et est fixé à un prix record", a annoncé le ministre de l'Agriculture Kobenan Kouassi Adjoumani, lors d'une cérémonie à Abidjan.

"Je voudrais vous annoncer au nom du Président de la République que le kilogramme du cacao (...) est fixé à 2.200 francs CFA", pour la récolte intermédiaire qui dure jusqu'à octobre, a-t-il ajouté.

Par ailleurs le ministre Adjoumani a annoncé la mise en place effective de la couverture maladie universelle (CMU) pour les producteurs. Sur les 1.105.000 producteurs de cacao et de café recensés, 700.000 seront d'abord concernés par l'opération, car déjà inscrits auprès de l'Assurance maladie.

A un peu plus de six mois de la prochaine présidentielle, Estelle Konan, porte-parole des producteurs a remercié le président Ouattara et s'est dite "soulagée" par ces annonces. Elle a toutefois pointé des problèmes qui ne sont "pas résolus", sans donner davantage de détails.

Les cours mondiaux du cacao ont flambé sur un an, dépassant en début d'année 2024 les 10.000 dollars la tonne, à New York. A Londres, le cours pour livraison en septembre 2024 a augmenté d'environ 170% sur un an.

Ces cours sont très dépendants de la production de la Côte d'Ivoire et de son voisin le Ghana et les intempéries en 2024 avaient fait peser des craintes sur les récoltes poussant les cours à la hausse.

Les prix ont atteint de tels sommets que la demande a été freinée. Et avec de meilleures perspectives de productions à venir, les cours ont légèrement reflué ces dernières semaines autour de 8.000 dollars la tonne à New York.

Le cacao ivoirien représente 45% de la production mondiale (soit plus de 2 millions de tonnes) et compte pour 14% du PIB de ce pays d'Afrique de l'Ouest.