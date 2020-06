Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cabral porte le Sporting Reuters • 26/06/2020 à 22:47









Cabral porte le Sporting par Léo De Garrigues (iDalgo) En clôture de la 28e journée de Liga NOS, le Sporting s'impose facilement sur la pelouse de Belenenses (1-3). Les locaux ont pourtant ouvert le score dès la 9e minute par l'intermédiaire de Lica. Mais les hommes de Rúben Amorim ont vite réagi. Sebastian Coates a d'abord égalisé à la 21e minute avant que Jovane Cabral ne claque un doublé en 10 minutes. Le Cap-Verdien inscrit là son 6e puis 7e but de la saison en championnat. Grâce à ce succès, le Sporting reprend la 3e place, laissée quelques heures à Braga. Belenenses enchaîne un troisième match consécutif sans victoire et se retrouve 14e.

