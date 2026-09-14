Cabella change encore de club

Voyage voyage. Rémy Cabella va découvrir son dixième club ! Cette fois, c’est au FC Volos que l’ex-Montpelliérain va poser ses valises. Vous ne connaissez pas le club ? Il a été créé en 2017.

Un retour en Grèce

Ses nouveaux coéquipiers sont actuellement 11 es (sur 14) du championnat grec. Cabella devrait donc se battre pour le maintien pour la deuxième saison d’affilée, lui qui jouait à Nantes en deuxième partie de saison dernière. Espérons pour lui que ça se termine mieux que chez les Canaris.…

LP pour SOFOOT.com