"Ça suffit", répond le Premier ministre du Groenland à Trump

Le Premier ministre du Groenland a demandé dans la nuit de dimanche à lundi au président américain Donald Trump de mettre en sourdine ses velléités d'annexion de l'île, alors que le Danemark et l'Union européenne ont réaffirmé le principe de la souveraineté des peuples.

Après le coup de force de l'armée américaine au Venezuela, Donald Trump a réitéré son ambition d'annexer le Groenland, présentant le contrôle du territoire autonome danois comme indispensable à la sécurité nationale des États-Unis.

"Ça suffit !", lui a répondu le chef du gouvernement du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, dans un post publié sur Facebook dimanche soir. "Plus de pression. Plus de sous-entendus. Plus de fantasmes d'annexion. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts aux discussions. Mais cela doit se faire par les bons canaux et dans le respect du droit international."

Les États-Unis convoitent le Groenland en raison de sa situation stratégique, notamment pour la défense contre les missiles balistiques russes, mais aussi de ses importantes ressources minières.

Le 21 décembre, Donald Trump a nommé envoyé spécial pour le Groenland le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, partisan déclaré de l'annexion de l'île.

Face aux menaces à peine voilées du président des États-Unis, la Commission européenne, les pays scandinaves ou encore la France ont affiché leur solidarité avec le Groenland et le Danemark et réaffirmé leur soutien au principe de "souveraineté nationale".

"Personne ne décide pour le Groenland et le Danemark si ce n'est le Groenland et le Danemark eux-mêmes", a déclaré le président finlandais Alexander Stubb sur la plateforme X.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a jugé dimanche que les déclarations américaines n'avaient "absolument aucun sens".

(Jacob Gronholt-Pedersen à Copenhague ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)