Ça sent le roussi pour Pierre Sage à Crystal Palace

L’amour dure trois mois. Battu en championnat, pour la quatrième fois consécutive face à Liverpool (1-3), Crystal Palace reste englué dans les tréfonds du classement de Premier League . Une situation intenable pour les Eagles et son entraîneur Pierre Sage.

Un départ inévitable ?

Selon The Athletic , les dirigeants du club du sud de Londres auraient acté la fin d’aventure de Pierre Sage à la tête des Eagles après seulement 16 matchs. Arrivé en juin dernier pour pallier le départ d’Oliver Glasner, l’ancien tacticien de Lens compte seulement deux victoires en championnat lors des dix premières journées, cinq toutes compétitions confondues en 16 matchs disputés. Sage serait donc le premier coach de la saison a être limogé parmi les écuries de Premier League .…

LB pour SOFOOT.com