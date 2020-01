Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ça passe pour Monfils, Paire et Simon, Nadal serein Reuters • 21/01/2020 à 17:06









Ça passe pour Monfils, Paire et Simon, Nadal serein par Victor Gatinel (iDalgo) Le premier tour de l'Open d'Australie a fait des dégâts aujourd'hui à Melbourne parmi les Français engagés. Sur 12 tricolores sur les courts seuls 4 ont validé leur qualification. Monfils n'a eu besoin que de trois sets pour dominer Lu (61-, 6-4, 6-2). Entrée en matière convaincante également pour Simon opposé à Cuevas (6-1, 6-3, 6-3). En revanche Paire a du batailler 5 manches pour venir à bout de l'Allemand Stebe ( 6-4, 3-6, 6-3, 6-7[2], 6-0), tout comme Herbert face à Norrie (7-5, 3-6, 3-6, 7-5, 6-4). En revanche désillusion pour Tsonga, contraint à l'abandon à cause d'une douleur trop intense au dos. Le Manceau a jeté l'éponge à la fin du 3e set (7-6[5], 2-6, 1-6). Rayonnant à Aukland la semaine dernière Humbert ne passe pas l'obstacle du premier tour et s'incline contre Millman (7-6[3], 6-3, 1-6, 7-5). Constat identique pour Moutet, la marche était trop haute face à Cilic (6-3, 6-2, 6-4). Thiem a balayé Mannarino en 3 manches (6-3, 7-5, 6-2). Goffin est parfaitement entré dans son tournoi et c'est Chardy qui en fait les frais (6-4, 6-3, 6-1). En revanche Halys y a cru face à Krajinovic mais le Serbe arrache sa qualification au terme d'une rencontre en 5 sets (7-6[7], 7-6[1], 3-6, 4-6, 7-5). Nadal a régalé le public australien lors de sa confrontation face à Dellien (6-2, 6-3, 6-0). Enfin, Zverev a battu Cecchinato malgré un score flatteur (6-4, 7-6[4], 6-3).

