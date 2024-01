Ça passe pour Monaco, Nice et Brest, Laval éjecte Nantes

Trois des quatre clubs de Ligue 1 en lice ce samedi continuent leur parcours en Coupe de France. Nice, Monaco et Brest ont tous décroché leur ticket pour les huitièmes de finale, avec plus ou moins de facilité. En revanche, Nantes est tombé face à Laval (0-1). Il y aura aussi un club de N2 au prochain tour puisque Le Puy a sorti Dunkerque (2-1).

Wiss, je le veux !

Eliminé par Rodez au stade des 32 es de finale l’an passé, Monaco s’est vengé du RAF ce samedi à Paul-Lignon (1-3). Wissam Ben Yedder est resté fidèle à ses bonnes habitudes en Coupe de France. L’attaquant a transformé son penalty et sanctionné la faute de Sébastien Cibois sur Folarin Balogun (10 e ), signant son dixième but sur ses dix derniers matchs dans la compétition. Le RAF ne s’est pas démonté et si Taïryk Arconte a perdu son duel avec Radosław Majecki (18 e ), Stone Mambo a égalisé quelques minutes plus tard, de la tête, à la réception d’un coup franc d’Antoine Valerio (21 e ). Ben Yedder a néanmoins redonné l’avantage au Rocher (50 e ), puis mis fin au suspense sur un centre de Kassoum Ouattara (58 e ).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com