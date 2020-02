Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ça passe pour Dodin, Ferro élimine Garcia Reuters • 11/02/2020 à 22:36









par Samuel Martin (iDalgo) Ce n'était pas la Française la plus attendue de ce premier tour du tournoi de Saint-Petersbourg mais Oceane Dodin s'est défaite sans difficulté de Kuzmova (6-2, 6-2). 159e au classement WTA, elle est venue à bout d'une Slovaque (65e mondiale) qui partait clairement en temps que favorite dans cette confrontation. Au second tour, elle sera accompagnée par Fiona Ferro, tombeuse de Caroline Garcia (7-5, 3-6, 6-3) dans le choc 100% français. Une entrée en lice qui n'a pas sourit non plus à Kristina Mladenovic. Confrontée à la Belge Van Uytvanck, la Tricolore n'a pas existé et a cédé au bout de deux petits sets (6-4, 6-1). Du côté des têtes de série, la numéro 5 Vondrousova s'arrête après son revers face à Tomljanovic (3-6, 6-3, 6-4). Vekic s'est elle imposée sans douter contre Ahn (6-4, 6-1). L'expérimentée Veronika Kudermetova a eu des difficultés mais est parvenu à l'emporter aux dépens de Putintseva (7-6[4], 1-6, 7-5).

