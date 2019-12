Ça passe pour Arsenal et l'Eintracht, le Dynamo à la trappe

La sixième et dernière journée de C3 a débuté sans grand chambardement : Cluj et Getafe verront le tour suivant, tout comme Arsenal qui a galéré à Liège. Le Dynamo Kiev, lui, reste à quai. Une satisfaction : le derby international entre Copenhague et Malmö a livré toutes ses promesses.

Le vilain de la soirée : Moanes Dabour

L'équipe de la soirée : Cluj

Rennes sauve l'honneur contre la Lazio

La surprise de la soirée : LASK

Le natif de Nazareth a voulu faire le bonhomme en chipant le ballon dans les mains de son coéquipier Nemanja Gudelj au moment où le Monténégrin Nikola Dabanovi? a indiqué le point de penalty en faveur du FC Séville. L'enjeu était fort : un sans faute des Andalous, auteurs de 5 succès lors de leurs 5 premiers matchs dans le groupe A. Vous connaissez la suite : Vid Belec est parti du bon côté sur le penalty de l'Israélien, et cerise sur le gâteau, le défenseur Vujadin Savi? a puni les visiteurs quelques minutes plus tard en ouvrant le score (61). Sans conséquence toutefois pour les copains de Lucas Ocampos. Mais les perfectionnistes grinceront des dents.Les Roumains avaient leur destin entre les mains avant de recevoir le Celtic et n'ont pas tremblé : grâce à Andrei Burc? (48) et l'ancien du Gazélec Damjan Djokovic (70), ils ont plié desjusqu'ici invaincus, sans même avoir besoin de compter sur le sursaut rennais face à la Lazio. Simple : c'est une première qualification pour les 16de la C3 pour le champion de Roumanie.