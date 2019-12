«Ça n'est possible qu'en France» : comment les médias étrangers perçoivent la grève

Les Gilets jaunes avaient déjà suscité de nombreux de commentaires de la presse étrangère. La grève en cours en France est loin, là aussi, de laisser les médias de nos voisins européens indifférents, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Entre incompréhension et admiration, le mouvement divise mais, surtout, il intéresse. Car à l'étranger, la France traîne une réputation de pays « irréformable » et souffre parfois de quelques caricatures...« Il y a cette idée que les Français ne supportent pas le changement », résume John Lichfield, correspondant britannique installé à Paris. « C'est assez caricatural, mais ce qui est vrai, c'est que les Anglais trouvent le système français assez généreux. Ici, les pensions d'État sont minuscules », rappelle-t-il. Assez prompts à moquer les Français, les médias anglais ont pourtant été plutôt indulgents ces derniers jours. « Les tabloïds ont été obsédés par les élections anglaises, mais cela peut venir », estime le journaliste.« Les Misérables » de Victor Hugo...C'est du côté des États-Unis que l'estocade au mouvement de grève a en revanche déjà été portée. Dans un article du Los Angeles Times paru le 12 décembre dernier et intitulé « Les Misérables : Pourquoi les Français, qui ont tant de choses, sont si prompts à protester ? », la journaliste Kim Wilsher, déjà auteure d'un papier au vitriol sur la saleté de Paris en septembre dernier, dresse un portrait peu flatteur des Français.« Aussi déroutant que cela puisse paraître dans un pays qui semble avoir tant à faire - vins fins, haute cuisine, haute couture et environ 1000 fromages différents - les Français sont Les Misérables. Comme l'exprimait l'écrivain Sylvain Tesson sur la radio France Inter récemment : La France est un paradis habité par des gens qui se croient en enfer », écrit-elle.Les Italiens « impressionnés »Plus familiers des grèves, les Italiens ...