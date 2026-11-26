"Ça fait peur" : la Californie confrontée à une flambée de virus du Nil occidental

Un moustique mort vu dans un microscope dans un laboratoire de Californie le 18 novembre 2026 ( AFP / David Swanson )

Une simple piqûre de moustique a failli coûter la vie à Mandi Budd. Infectée par le virus du Nil occidental, cette Américaine est paralysée depuis deux mois dans son lit d'hôpital à Burbank, en banlieue de Los Angeles.

"Je suis heureuse d'être du bon côté du gazon, (...) parce que j'aurais pu faire partie des victimes de ce virus, et c'est une pensée terrifiante", souffle la quinquagénaire.

Avec 617 personnes infectées et 45 morts, la Californie vit sa deuxième année la plus meurtrière face à la maladie. Une recrudescence inédite depuis 2015, facilitée par la chaleur et l'humidité anormalement élevées des derniers mois.

Le virus du Nil occidental reste méconnu, car l'immense majorité des contaminés sont asymptomatiques, ou bien s'en tirent avec l'équivalent d'une petite grippe.

Mais pour les plus malchanceux (environ 1% des cas), il peut provoquer une atteinte du cerveau potentiellement mortelle, avec des complications neurologiques engendrant troubles cognitifs et paralysie.

Mandi Budd, infectée par le virus du Nil occidental, dans un hopital de Burbank en Californie, le 23 novembre 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

C'est ce qui est arrivé à Mme Budd en septembre. Elle a d'abord pris sa douleur à la hanche pour une sciatique, avant de s'effondrer car ses jambes ne la portaient plus.

À l'hôpital, sa fièvre est montée jusqu'à 39,5°C et les médecins se sont battus pour la maintenir en vie.

"Ça fait peur", confie-t-elle à l'AFP, entre deux séances de rééducation pour réapprendre à se tenir debout.

Cette consultante pour des organisations humanitaires n'imaginait pas contracter ce virus d'origine africaine, sans vaccin ni traitement, sur la côte ouest américaine.

"J'ai vécu en Floride, (...) avec tous les types de moustiques qui pouvaient transporter n'importe quoi et je n'ai jamais eu de problème", raconte-t-elle. "Donc je ne m'attendais pas à attraper ça ici, en Californie, avec son temps parfait toute l'année."

Les moustiques s'infectent en piquant des oiseaux contaminés, puis transmettent le virus à l'homme. Découvert en Ouganda, il n'est arrivé aux États-Unis qu'en 1999.

Changement climatique

Sa zone de propagation ne cesse de s'étendre, notamment sous l'effet du changement climatique, rappelle Ryan Harrigan, biologiste du Centre pour la Recherche Tropicale à l'université UCLA.

"À mesure que le climat se réchauffe, ces maladies que l'on considérait historiquement comme plus tropicales se déplacent vers le nord", résume le chercheur. "On voit la même chose en Europe aussi."

Cette année, plus de 2.000 cas de virus du Nil Occidental ont été détectés dans vingt pays d'Europe, un record. L'Italie, la Grèce et la France — où le virus se propage désormais bien au-delà des régions méditerranéennes — sont les plus touchées.

La Californie a, elle, subi une vague de chaleur record au printemps, un été poisseux alimenté par le phénomène El Niño et un automne anormalement chaud, marqué par une tempête tropicale.

Un gros moustique dans un centre spécialisé près de Los Angeles le 18 novembre 2026 ( AFP / David Swanson )

Un scénario idéal pour les moustiques, qui se reproduisent dans les eaux stagnantes.

"Nous avons des conditions favorables pour beaucoup de ces (moustiques) vecteurs dès le printemps et jusque bien avancé dans l'hiver", observe M. Harrigan. "Cela allonge les cycles d'amplification du virus du Nil occidental."

Dans le comté de Los Angeles, où l'épidémie est la plus sévère, le premier moustique infecté a été détecté plus tôt que d'habitude, dès mai.

"Nous avons eu deux mois d'avance sur le calendrier pendant tout l'été", explique la directrice de l'agence locale de lutte antimoustiques, Susanne Kluh.

Ses équipes traitent chaque mois aux larvicides les canalisations évacuant les eaux de pluie, relâchent des moustiques mâles stériles pour entraver la reproduction, et traquent les piscines et terrains mal entretenus.

Mais "il est très difficile d'être dans le jardin de tout le monde", pour vider les moindres seaux et brouettes où l'eau stagne, reconnaît-elle.

Des moustiques mort dans un laboratoire spécialisé près de Los Angeles le 18 november 2026 ( AFP / David Swanson )

Elle recommande donc aux habitants et touristes de s'asperger de spray répulsif, surtout à l'aube et au crépuscule.

Un réflexe d'autant plus important qu'El Niño accentue les précipitations en Californie et pourrait favoriser les moustiques dès les prochains redoux.

"La question est de savoir combien de temps la pluie va persister au printemps et arriver avec des températures déjà élevées", insiste-t-elle. "Cela va être un sujet de préoccupation."