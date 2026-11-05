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Ça chauffe à Naples après la défaite contre Porto
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 11:21

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Ça chauffe à Naples après la défaite contre Porto

Ça chauffe à Naples après la défaite contre Porto

Tous à l’abri ! Après la claque reçue ce mercredi soir contre Porto (4-1) pour la 4 e journée de phase de ligue de la Ligue des champions, ça ne sent pas bon à l’intérieur du vestiaire napolitain.

« Va te faire foutre » dans la langue de Shakespeare. Ce n’est pas l’œuvre du rappeur BB Jacques mais bien de Lorenzo Lucca , le numéro 20 du Napoli, envers le rougeâtre De Bruyne… Sympa l’ambiance. Après une frappe qui a failli finir par assommer un autre gamin, nos deux protagonistes se sont invectivés. Un jolie « Why are you talking? Fuck off! » de la part de l’Italien envers le Belge qui montre bien que l’ambiance n’était pas aux encouragements et à l’union sacrée.…

LT pour SOFOOT.com

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