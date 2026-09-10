Ça a chauffé entre Lewandowski et De Paul en MLS

Chicago (on) Fire. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Robert Lewandowski , arrivé libre en MLS en provenance du Barça cet été, et ses copains chicagoens recevaient l’Inter Miami de Lionel Messi pour un choc au sommet de la conférence Est. Et au bon souvenir de leurs années Liga, un contentieux a éclaté entre le Polonais et le sulfureux Rodrigo De Paul en toute fin de match lorsque l’Argentin, mécontent de la bousculade de Lewy sur l’un des coéquipiers, est venu défendre son compère.

Plus de bobo que de mal

La séquence a largement été relayée sur les réseaux sociaux pour les propos tenus par De Paul à l’endroit de l’ancien attaquant du Bayern Munich : “ « Tu es qui, bobo ? J’ai gagné deux Copa América et une Coupe du monde. Et toi ? » » Le mot “bobo” qui désigne un abruti en argot argentin n’est pas sans rappeler la phrase mythique de Lionel Messi prononcée à l’encontre de Wout Weghorst lors d’une interview à la suite du quart de finale de la Coupe du Monde 2022 entre l’Argentine et les Pays-Bas.…

MB pour SOFOOT.com