C4 : Nordsjælland explose Ludogorets, le PAOK éteint l’Eintracht

Fumés comme des saumons.

Les Danois de Nordsjælland ont fait parler la poudre ce jeudi pour la 2 e journée de Conference League en dépeçant Ludogorets (7-1) , à Farum. Adeptes d’un football total et déjà fringants en tours qualificatifs face au Partizan, les anciens coéquipiers d’Ernest Nuamah ont régalé leurs fans dans le sillage de Benjamin Nygren (doublé), Ibrahim Osman (18 ans) et Marcus Ingvartsen (buteur sur penalty). Dans la même poule H, Fenerbahçe s’en est tiré à Trnava grâce à un doublé de Joshua King (1-2) et pointe en tête avec deux succès en autant de rencontres. Dans la poule E, le suspense est totale avec 4 formations à une victoire et avec un goal average équilibré : Aston Villa a canardé le Zrinjski Mostar avant de forcer la décision dans le temps additionnel par Josh McGinn (1-0) , tandis que l’AZ s’est légèrement racheté de sa déroute en Bosnie en calmant le Legia (1-0) .…

AL pour SOFOOT.com