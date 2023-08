information fournie par So Foot • 24/08/2023 à 22:22

C4 : Lille domine Rijeka et prend une option

Plombés par la blessure précoce de Diakité et une erreur d'Alexsandro, les Lillois ont trouvé les ressources pour s'imposer d'une courte tête face à Rijeka (2-1) en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Un court avantage qui ne sera pas de trop dans une semaine, pour la manche retour en Croatie.

Lille 2-1 Rijeka

Buts : Zhegrova (43 e ), Yoro (89 e ) pour Lille // Pašalić (24 e ) pour Rijeka

Aucun cadeau ne sera fait aux clubs français en Coupe d’Europe, il va bien falloir s’y faire. Malmené par une équipe de Rijeka d’abord réaliste et ensuite prête à tout pour conserver son avantage, Lille a finalement trouvé la clé pour sortir vainqueur de cette première manche dans le Nord. Nul ne sait si ce sera suffisant au coup de sifflet final de cette double confrontation, mais ce qui est sûr en revanche, c’est que les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais cessé de croire en la possibilité de prendre un avantage dès le match aller comme en témoigne le but de la victoire tardif inscrit par le jeune Leny Yoro (17 ans). À défaut d’être spectaculaires, les Lillois enchaînent un troisième match sans défaite toutes compétitions confondues et continuent d’emmagasiner de la confiance.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com