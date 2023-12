C3: Rennes et Toulouse joueront les barrages

Le milieu de terrain chilien de Toulouse Gabriel Suazo a inscrit le but de la victoire (2-1) de son équipe lors du match de Ligue Europa sur la pelouse du Linz ASK le 14 décembre 2023 à Linz (Autriche) ( AFP / KERSTIN JOENSSON )

Rennes, battu par Villarreal (3-2) et Toulouse, vainqueur de Linz (2-1), ont vécu des fortunes diverses jeudi soir lors de la dernière journée de phase de groupes de Ligue Europa, et terminent tous deux deuxièmes de leur groupe.

Une seconde place synonyme de barrage d'accession aux huitièmes de finale, que Rennais comme Toulousains disputeront contre un des clubs reversés de la Ligue des champions.

Si Toulouse peut se satisfaire d'avoir assuré la deuxième place du groupe E derrière Liverpool, les Rennais étaient premiers de leur groupe F au coup d'envoi et réalisent une mauvaise opération, alors qu'ils pensaient avoir décroché un nul inespéré dans le temps additionnel.

Mais le but de Lorenz Assignon a finalement été refusé à cause d'une position de hors jeu.

Ce même Assignon aurait pu se muer en héros du soir. Le latéral de 23 ans avait déjà permis aux Bretons d'égaliser en première période, d'un superbe but, alors que Villarreal venait tout juste d'ouvrir la marque sur un pénalty de Gerard Moreno (37e).

Le défenseur belge de Rennes Arthur Theate (à gauche) réagit après le refus de l'arbitre du match de Ligue Europa contre Villarreal d'accorder un but à l'équipe française, le 14 décembre 2023 à Rennes ( AFP / Damien MEYER )

Les hommes de Marcelino ont ensuite repris les devants sur un but de Ilias Akhomach (62). Rennes, qui a passé la rencontre à courir après le score, a une nouvelle fois égalisé grâce à Ludovic Blas (79).

Mais les Rennais ont été surpris une minute plus tard et Daniel Parejo a offert la victoire et la première place aux visiteurs.

- Toulouse se ressource en Europe -

Du côté de Linz, Toulouse, malheureux en Ligue 1 (huit matches sans succès), a donc terminé de la bonne manière sa première partie de saison sur la scène européenne.

En vue en première période, grâce notamment à deux belles frappes repoussées, César Gelabert s'est de nouveau illustré en début de second acte pour permettre à Toulouse d'ouvrir la marque (53e).

L'Espagnol a bien servi Thijs Dallinga, qui a ainsi inscrit son quatrième but en Ligue Europa cette saison.

Malgré l'égalisation de Ljubicic quelques minutes plus tard (61e), les Toulousains ont arraché leur succès en fin de rencontre grâce à Gabriel Suazo (83e).

C’est la première fois de leur histoire qu'ils franchissent la phase de poule d’une compétition continentale et la suite de leur aventure s’écrira donc le 15 et le 22 février 2024 face à une équipe reversée de la C1.

Dans les autres groupes de C3, Qarabag (Groupe H) et la Roma (Groupe G) passeront aussi par les barrages tandis que toujours dans le groupe G le Slavia Prague termine premier.

Dans la soirée, Marseille (Groupe B), cherchera à conserver sa première place à Brighton.

En Ligue Europa Conférence, Lille visera également la première place face à Klaksvik. Une victoire des Lillois ou un mauvais résultat de Bratislava (2e) contre Ljubljana suffira aux Nordistes.