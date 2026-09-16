C3 : Rennes aligne la grosse équipe, Lyon bouscule sa compo

Deux façons de voir les choses. Rennais et Lyonnais entrent tous deux en lice ce mercredi soir dans la phase de ligue de la Ligue Europa, respectivement en déplacement du côté de Sturm Graz et Anderlecht. Franck Haise, dont la formation est autrice d’un très bon début de saison en championnat, a décidé d’aligner ce qui s’apparente à une équipe type , à quelques choix près avec la sortie du XI de Valentin Rongier au profit du remuant Sebastian Szymański. Pour l’attaque, c’est un grand classique avec le trio Tamari-Blas-Lepaul.

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TJ pour SOFOOT.com