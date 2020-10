C3 : Nice et Lille en bonne compagnie, les gros plutôt protégés

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa a offert à Nice et Lille deux groupes aussi relevés qu'ouverts. Pour tout connaître du tirage au sort de la C3, c'est ici.

Groupe H : Lille prend des historiques

C3 : Le LOSC se coltine le Celtic, le Sparta Prague et l'AC Milan

L'anecdote pour briller en société :

Groupe C : Malgré le Bayer et le Slavia, Nice a sa chance

Après un passage éclair en C1 la saison dernière, les Lillois retrouvent la Ligue Europa et un tableau relevé d'entrée. Les coéquipiers de Jonathan Ikoné devront se farcir les Écossais du Celtic Glasgow, les Tchèques du Sparta Prague et surtout les Italiens de l'AC Milan dans un groupe H qui a bel allure. Un groupe qui aurait été encore peut-être un poil plus beau encore si les supporters lillois avaient pu s'envoyer les déplacements. Mais en attendant, le LOSC garde ses chances de qualif' et a surtout un joli programme européen à venir.Les Nordistes ont sans aucun doute en tête ce déplacement à San Siro, en 2006, où Peter Odemwingie et Kader Keita avaient offert une qualification historique au club pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En face, même si les Milanais étaient décimés, il y avait Carlo Ancelotti sur le banc, mais aussi Andrea Pirlo et Yoan Gourcuff au milieu de terrain chez les. C'était un autre temps, mais cela sert aussi à ça, un pedigree européen.Placé dans le groupe C, les Aiglons devront réussir à se faire une place au soleil entre les Allemands du Bayer Leverkusen, les séduisants Tchèques du Slavia Prague et les Israëliens de l'Hapoël Beer-Sheva. Un tirage pas évident, mais qui ne condamne pas non plus d'entrée les Niçois. Pour cela, il faudra s'inspirer de la performance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com