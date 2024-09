C3: Nice a poussé sans faire craquer la Real Sociedad, et se contente du nul

Le Néerlandais Pablo Rosario vient d'égaliser pour Nice contre la Real Sociedad en Ligue Europa, le 25 septembre 2024 à Nice ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Malgré une forte domination en deuxième période, Nice a été tenu en échec par les Basques de la Real Sociedad (1-1) mercredi soir à l'Allianz Riviera lors de la première journée de la Ligue Europa.

Équipe la mieux classée du chapeau 2 lors du tirage au sort, la Real Sociedad était, sur le papier, supérieure à Nice, issu du chapeau 4. Pourtant, les hommes de Franck Haise ont réalisé une excellente deuxième période, sans réussir à faire craquer l'arrière-garde espagnole. Evan Guessand a même loupé un pénalty, que le gardien Alex Remiro a sorti (53e).

Haise a effectué deux changements par rapport au onze titulaire contre Saint-Etienne, lors de l'orgie de buts en championnat vendredi (8-0). Le premier, par obligation puisque Mohamed-Ali Cho, ancien de la Real, s'est blessé lundi à un talon. Le second par précaution, puisque Tanguy Ndombélé a beaucoup enchainé pour un joueur qui sort de plusieurs saisons compliquées.

Le Niçois Evann Guessand tire et manque un penalty contre la Real Sociedad, le 25 septembre 2024 à Nice ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le problème, c'est que Morgan Sanson et Hicham Boudaoui sont eux aussi blessés actuellement. Or, au milieu, le jeune Tom Louchet a eu bien des difficultés à entrer dans son match. Et avoir un milieu déficient en Coupe d'Europe, ça ne pardonne pas. Heureusement pour lui, Pablo Rosario est actuellement au sommet de sa forme.

- Guessard rate son pénalty -

Le Niçois Sofiane Diop (c) entre les joueurs de la Real Sociedad Pablo Marin (g) et Sheraldo Becker, le 25 octobre 2024 à Nice ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Certes, Nice a globalement maîtrisé le premier quart d'heure. Mais sans être réellement dangereux. D'ailleurs, ce sont les Basques, à cinq derrière pour la première fois de la saison, pour s'adapter à la configuration en 3-4-3 de Nice, autant que pour permettre au jeune Jon Martin, 18 ans, de vivre au mieux la première titularisation de sa carrière avec son club formateur, qui se sont offert les meilleures opportunités.

Rapides en transition, les hommes d'Imanol Alguacil ont souvent été percutants. Si le capitaine Mikel Oyarzabal, servi par Brais Mendez, a raté son contrôle devant Marcin Bulka (8e), son compère Ander Barrenetxea, lui, ne s'est pas manqué.

Après avoir récupéré une mauvaise passe de Badredine Bouanani pour Rosario, il s'est appuyé sur Mendez, avant ouvrir la marque d'une splendide frappe puissante du droit (0-1, 18e).

Alors que Youssoufa Moukoko n'est pas parvenu à reprendre un centre tendu de Bouanani, il a fallu une retour exceptionnel de Jonathan Clauss pour éviter à Oyarzabal de mettre la Real à l'abri (36e).

Devant la gestion à l'expérience des Espagnols, les Niçois ont failli perdre leurs nerfs. Mais avant la pause, sur une ultime pression des Aiglons, Aihen Munoz a dégagé dans les pieds de Rosario, qui, après un contrôle, a égalisé d'un tir croisé petit filet (1-1, 45e).

Dante et les siens sont revenus revigorés après la pause. Nice s'est installé dans le camp adverse. Et les opportunités se sont enchaînées. D'abord, Evan Guessand a raté le pénalty obtenu par Dante (53e). L'assistance vidéo à l'arbitrage avait, au préalable, appelé l'arbitre de la rencontre, le Danois Morten Krogh, pour lui signifier que le capitaine niçois avait été retenu par le maillot sur un corner.

Le Niçois Youssouf Ndayishimiye (g) devant le joueur de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, le 25 septembre 2024 à Nice ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Ensuite, après une série de dribbles, Bouanani a frappé à côté (56e), et Guessand, au-dessus (59e). Si Youssouf Ndayishimiye a obligé le gardien basque Alex Remiro à une nouvelle intervention (84e), Victor Orakpo a volleyé à côté (85e).

Nice n'a pas réussi dans son entreprise, mais doit très vite se remobiliser. Car désormais, les Aiglons se déplacent à Lens, samedi pour la 6e journée de L1. Avant d'enchaîner le 3 octobre à Rome contre La Lazio (2e journée de C3) et de recevoir le Paris SG en L1, le 6 octobre, pour clore cette éprouvante séquence.