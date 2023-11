information fournie par So Foot • 30/11/2023 à 23:13

C3 : Liverpool cartonne, le Bayer Leverkusen poursuit son sans-faute

Pas vraiment généreuse en spectacle, la deuxième partie de cette 5 e journée de Ligue Europa a tout de même permis aux favoris de faire le travail.

À Anfield, Liverpool a ainsi assuré sa qualification et conforté sa première place face à LASK (4-0) . La victoire des Reds s’est dessinée grâce à la tête de Luis Díaz (12 e ), un doublé de Cody Gakpo (15 e et 90 e +2) et un penalty de Mohamed Salah (51 e ). Toulouse devra se contenter de la place de dauphin.…

AB pour SOFOOT.com