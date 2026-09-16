C3 : Le Celta tombe à Chypre, un français donne la victoire à Sunderland

La belle histoire du soir est chypriote. La soirée européenne a été marquée par le succès lyonnais et le retour quelque peu ennuyeux des Rennais, mais aussi et surtout par l’exploit d’Omonia, victorieux du Celta de Vigo grâce à un but de fou du latéral gauche Balkovec . Le genre de tentative qui rentre une fois sur 100, mais qui au final a fait chavirer tout le GSP Stadium de Nicosie après un véritable banger dans la lucarne de Radu (1-0).

Enzo Le Fée buteur avec Sunderland, Benfica croque l’AC Milan

Sur les autres pelouses, un Français s’est notamment distingué en la personne d’ Enzo Le Fée, unique buteur sur penalty pour donner la victoire aux Black Cats à domicile contre l’AZ Alkmaar (1-0) . Une performance et du courage, quand on sait que l’ancien Rennais restait sur un penaty manqué en championnat face à Arsenal.…

TJ pour SOFOOT.com