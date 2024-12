C1: Paris se libère de ses démons à Salzbourg et reprend espoir

La joie rageuse de Désiré Doué, auteur du troisième but du PSG à Salzbourg, le 10 décembre 2024 ( AFP / Franck FIFE )

Trois buts et une libération: le Paris SG a enfin signé une large victoire en Ligue des champions mardi à Salzbourg (3-0) et s'est relancé en vue de s'extirper de la zone éliminatoire, sur un but de son avant-centre Gonçalo Ramos et une entrée réussie de Désiré Doué.

Paris a assuré l'essentiel et un peu plus: trois points précieux pour en totaliser sept, à trois unités d'une ligne de flottaison suffisante pour se qualifier pour les barrages, selon les statisticiens; mais aussi une victoire par plus d'un but d'écart pour la première fois de la saison en C1.

Une autre victoire contre Manchester City le 22 janvier ou à Stuttgart une semaine plus tard signerait très probablement une qualification in extremis.

Mais mardi soir, Paris s'est d'abord compliqué la vie, dans la lignée de son début de saison en Ligue des champions, avec un déluge d'occasions ratées.

En trois minutes, à partir de la 10e minute, le PSG a manqué trois grosses opportunités: le gardien salzbourgeois Alexander Schlager a repoussé une frappe flottante d'Achraf Hakimi, réalisé un bel arrêt sur une tête de Gonçalo Ramos; alors que le tir enroulé de Lee Kang-in a frôlé la lucarne.

La malédiction de l'inefficacité a encore plané dans la Red Bull Arena lorsque Gonçalo Ramos a échoué à reprendre à bout portant une remise magnifique en demi-volée de Hakimi, dépité (24e.

Gonçalo Ramos ouvre le score pour le PSG à Salzbourg, le 10 décembre 2024 ( AFP / Franck FIFE )

Mais six minutes plus tard, Ramos retenait la leçon et s'arrachait pour pousser dans le but une nouvelle remise, de la tête cette fois-ci, de Hakimi, au four et au moulin mardi soir. Une première libération dans la soirée, particulièrement pour l'attaquant qui revient de blessure depuis quelques matches.

- Doué de sang-froid -

Paris, ultra dominateur, a ensuite ronronné comme il en a l'habitude. Dix minutes avant la pause, dix autres après, ont filé comme un songe sans aucune opportunité sérieuse.

Paris avait visiblement besoin de fraîcheur et de spontanéité et c'est ce que Désiré Doué a apporté lorsqu'il a remplacé Gonçalo Ramos dès la 67e minute. Cinq minutes plus tard, décalé sur l'aile gauche par Barcola, il ne s'est pas posé de question et a adressé une passe en pivot à Nuno Mendes. Le latéral portugais n'a pas fait dans la dentelle en tirant un missile victorieux et libérateur (72e).

Désiré Doué a ensuite retenté la spontanéité avec une passe tendue qui a donné un ballon perdu et une contre-attaque dangereuse. Mais son bilan est largement positif, comme lorsqu'il a adressé une nouvelle bonne passe à Barcola, qui n'en a rien fait (79).

Et surtout, la recrue de l'été, 19 ans, a montré aux siens comment ne pas tergiverser devant le but en reprenant en pleine lucarne une passe de Hakimi, encore monstrueux pour s'infiltrer dans la surface (85). La joie de l'ancien Rennais, qui est allé fêté le but avec le millier de supporters parisiens qui avaient fait le déplacement, a contaminé tout le groupe, qui a pris le temps de savourer.

Un 3-0 en Ligue des champions, il fallait bien ça pour reprendre confiance. Le coach Luis Enrique, contesté par certains joueurs depuis les poussives performances des dernières semaines, peut respirer. Avant d'autres matches couperets, qui arriveront bien assez vite.