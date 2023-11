C1 : on connaît 12 des 16 qualifiés pour les huitièmes de finale

Des huitièmes sans le PSG et Manchester United ?

Après les matchs de mardi soir, on connaissait 10 des 16 qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. À l’issue des rencontres de mercredi, ce sont désormais 12 équipes qui ont validé leur ticket pour le tour suivant. Et ces deux nouveaux clubs sont dans la même poule : le groupe B, celui du RC Lens. Ce sont bien Arsenal, certain de finir premier, et le PSV Eindhoven de Peter Bosz qui seront en huitièmes.…

LT pour SOFOOT.com